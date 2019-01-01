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Смотреть русские сериалы онлайн бесплатно
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71 серия
Ветреный (3 сезон)
Год: 2019
Страна: Турция
Жанр: Драмы , Мелодрамы , Домашний - сериалы
В ролях: Акын Акынёзю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Маджит Сонкан, Сердар Озер, Гюльчин Хатыхан, Илай Эркёк, Джахит Гок, Гюнеш Хаят, Серхат Тутумлуер
Описание: Обновление 3 сезона, новых 8 серий. Добавлены 64-71 серия Сюжет телесериала "Ветренный" рассказывает о невозможной любви между Мираном и Рейян, которые влюбляются друг
916 серия
Следствие вели... (1 сезон)
Год: 20012
Страна: Россия
Жанр: Документальные , Криминал , НТВ - сериалы
В ролях: Леонид Каневский, Анатолий Носов, Сергей Пасько, Иван Качалин, Вилен Бабичев, Андрей Колядов, Влад Красавин, Антон Тузиков, Анвер Ягудин, Мария Усенко
Описание: Криминальный документальный сериал «Следствие вели» - сборник историй криминальных дел, что расследовались ещё во времена Советского Союза. Ведущий – Леонид Каневский, вместе со
6 выпуск
Большое шоу (2 сезон)
Год: 2023
Страна: Россия
Жанр: Шоу
В ролях: Азамат Мусагалиев, Илья Соболев, Антон Шастун, Игорь Джабраилов, Зоя Яровицына, Филипп Воронин, Александр Ваш, Гурам Амарян, Артем Винокур, Павел Дедищев, Расул Чабдаров
Описание: Комедийной шоу «Большое шоу» позволит увидеть, как участникам нужно сдерживаться, чтобы не засмеяться. Ведь они скидывают в кейс деньги, куда собирается более 300 000 рублей.
2 выпуск
Гастротур (3 сезон)
Год: 2021
Страна: Россия
Жанр: Пятница - сериалы , Шоу , Приключения
В ролях: Дмитрий Левицкий
Описание: На сегодняшний день гастрономический туризм приобрел особую популярность, так как через призму местных блюд можно лучше понять жителей того или иного региона. Известный повар,
4 выпуск
Хочу перемен (1 сезон)
Год: 2023
Страна: Россия
Жанр: Шоу , ТНТ -сериалы
В ролях: Олег Верещагин, Ольга Агдаси, Умидхан Хуснитдинов
Описание: Шоу «Хочу перемен» позволит увидеть, на что готовы пойти хозяева квартир для обретения комфорта и уюта. Ведь многие устают от повседневной обстановки своего жилища, и потому хотят
6 выпуск
Рогов (5 сезон)
Год: 2019
Страна: Россия
Жанр: СТС - сериалы , Шоу
В ролях: Александр Рогов
Описание: Абсолютная каждая женщина прекрасна и красива, но не каждая способна это продемонстрировать. Многие представительницы прекрасного пола не могут найти свои собственный имидж и
7 выпуск
Кулинарные детективы (1 сезон)
Год: 2023
Страна: Россия
Жанр: Шоу
В ролях: Андрей Палесика
Описание: Шоу «Кулинарные детективы» позволит совместить готовку и расследование, только не про убийство, а про рецепт. Всё начинается с того, что участники отправляются на кухню, где
10 серия
Горюнов (2 сезон)
Год: 2013
Страна: Россия
Жанр: Мелодрамы , НТВ - сериалы
В ролях: Максим Аверин, Дмитрий Ульянов, Алексей Шевченков, Дмитрий Блохин, Ярослав Бойко, Сергей Мигицко, Екатерина Вуличенко, Андрей Кайков, Дмитрий Кочкин, Екатерина Климова
Описание: Сериал «Горюнов» повествует о капитане 1 ранга Павле Горюнове. Главный герой - настоящий профессионал, который также является командиром экипажа подводной лодки «Рысь», и это
2 выпуск
Моя мелодия (1 сезон)
Год: 2023
Страна: Россия
Жанр: Россия - сериалы , Шоу
В ролях: Николай Басков, Ильдар Абдразаков, Александр Зацепин, Геннадий Хазанов, Карен Шахназаров, Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Лариса Долина, Валерия, Татьяна Буланова, Любовь Успенская, Анна Ардова, Нонна Гришаева, Лариса Рубальская, Светлана Дружинина, Дмитрий Губерниев, Алексей Глызин, Ярослав Сумишевский, Андрей Соколов, Александр Домогаров, Таисия Повалий, Ирина Понаровская
Описание: Музыкальное шоу «Моя мелодия» позволит услышать приятные саундтреки от известных личностей. Однако изюминка данной передачи состоит в том, что гостями бывают знаменитые певцы и
4 серия
Одиночества. Нет (1 сезон)
Год: 2023
Страна: Россия
Жанр: Домашний - сериалы , Мелодрамы
В ролях: Валерия Бурдужа, Владимир Гуськов, Александра Артемьева, Валерий Панков, Игорь Скрипко, Ирина Чериченко, Александр Новик, Евгений Невар, Константин Мазко, Андрей Барабаш, Елена Панджариди, Сергей Иванюк, Олег Сурнов, Роман Баум, Евгений Казанцев, Андрей Макаров, Иван Сапфиров, Кристина Новикова, Марина Куделинская, Александр Хохлов
Описание: История мелодрамы «Одиночества.net» повествует о Татьяне. Она была счастлива, пока не произошло несколько событий. Главная героиня собиралась сыграть свадьбу с любимым человеком,
Егорка (1984)
Год: 1984
Страна: СССР
Жанр: Комедии , Приключения , Семейные
В ролях: Михаил Пуговкин, Геннадий Воронин, Алексей Весёлкин, Андрей Костякин, Игорь Савкин, Игорь Золотовицкий, Анатолий Иванов, Борис Гитин, Александр Балуев, Игорь Бочкин
Описание: Семейный фильм с элементами комедии «Егорка» рассказывает о медвежонке, которого подбирают моряки прямо посреди океана. Опытный экипаж мог бы проплыть мимо, но все добрые и любят
12 серия
Король свиней (1 сезон)
Год: 2022
Страна: Корея Южная
Жанр: Детективы , Драмы , Триллеры
В ролях: Ким Дон-ук, Ким Сон-гю, Чхэ Джон-ан, Ли Джи-ха, О Мин-сок, Хван Ман-ик, Хан Су-ён, Ли Тхэ-гом, Чон И-джэ, Чи Чхан
Описание: Сюжет детективного сериала «Король свиней» повествует о противостоянии двух бывших одноклассников. Школьные годы мужчины по имени Хван Кен Мин определили его судьбу. Долгие годы